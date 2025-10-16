角田はなんとしてもこの2連戦で結果を残さなければならない(C)Getty ImagesF1レッドブルの角田裕毅が正念場の2連戦に臨む。シーズン最終盤に差し掛かっている現在、今週末にアメリカGP、翌週にはメキシコGPが開催される。すでに、レッドブル首脳陣が来季のドライバーラインナップの人選を“10月中”に決断するとの意向を表明していることで、去就が不透明の角田にとっても事実上、アメリカ、メキシコの2レースがチームとの契約