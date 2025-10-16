札幌・北警察署は停電が発生した際、信号機が稼働できるようホームセンターと災害連携協定を結びました。災害時に発電機を貸し出し、信号機が稼働できるようにすることを目的に札幌・北警察署とジョイフルエーケー屯田店が協定を結びました。胆振東部地震では、道内全域が停電し信号機が使えなくなったことで交通に大きな影響がありました。(札幌方面北警察署 鈴木直人署長)「地域の住民の安心安全を守る