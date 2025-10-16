◇りそなＢ２リーグ第３節奈良７４―６３静岡（１５日・静岡市中央体育館）Ｂ２ベルテックス静岡がホームで奈良と対戦し、６３―７４で敗れ、前節の愛媛戦から３連敗となった。大卒２年目の鍋田隆征（２４）＝静岡学園高出＝が、リーグ戦初先発。「プレッシャーはあった。ゲームコントロール出来ている時間はあったけど、ディフェンス面で相手のＰＧに点数を与えてしまった」と、唇をかんだ。若い力も及ばなかった。ベテラ