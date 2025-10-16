10月の代表戦ウィークは世界各地で26年サッカーW杯北中米大会の予選が行われ、新たに10カ国が本大会出場権を獲得。アジアからはプレーオフを勝ち抜いたカタールとサウジアラビアがW杯切符を獲得。無傷の6連勝を飾ったイングランドは欧州勢一番乗りで本大会出場を決めた。激戦となったアフリカ予選ではエジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガルの突破が決定。出場48枠のうち計28カ国