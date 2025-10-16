今日16日は、九州から東北にかけて雨雲や雷雲が発達しやすい状況に。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような、激しい雨が降るおそれもあります。あちらこちらで雨雲や雷雲が発達今日16日(木)は、低気圧や前線が日本付近を通過します。九州から東北にかけて、大気の状態が不安定になるでしょう。早い所では午前中から雨雲が発達し、昼過ぎから夜にかけて、雨の範囲が次第に広がる見込みです。日本海側を中