来季5年目のオリックス・椋木が、さらなる球速アップで勝ちパターン定着を目指す。「来年、一（開幕）からいいところで投げたい。才木や（岩崎）翔さんに負けないように、球速も上げたいしクイックも鍛えたい」今季途中に岸田監督に中継ぎ転向を直訴し、9月15日の再昇格後は6試合の登板で被安打わずか1、全試合で三振を奪うなど存在感を放った。この日は大阪・舞洲の球団施設で自主トレを行った最速154キロ右腕。150キロ台後