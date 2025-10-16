広島・堂林翔太内野手（34）が今オフ、打撃のフルモデルチェンジに取り組む。開幕直後に4番を担いながら、夏場から2軍暮らしを余儀なくされた今季を猛省。持ち前の長打力をより生かし、打球に角度をつけて本塁打量産を思い描く。背水の陣を敷く17年目の来季。「圧倒的な成績を残さないと上では勝負できないと思っている」と悲壮な覚悟をにじませた。不本意すぎる数字が並んだ。出場44試合で打率・186、1本塁打、4打点に終わっ