中日・井上監督が23日のドラフト会議での1位指名について、「明日（16日）かあさって（17日）にスカウト陣と会う機会があるので、方向性を具体的にしていきたい」と近く最終決定する方針を示した。8日のスカウト会議では1位候補に健大高崎・石垣元気、青学大・中西聖輝、創価大・立石正広らを軸に調整していた。指揮官は「早く公言しても重なる選手は重なる。かといって22日の前日会議まで引っ張るつもりもない」と事前公表の