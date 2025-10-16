歴史に残る快挙は、世界を驚かせた。2025年10月14日は、日本代表がブラジル代表に初めて勝利した日として記憶されることになった。国際親善試合で前半に２点を許しながら、後半に３ゴールをあげて逆転。公式戦ではないものの、ついにフル代表でブラジルに土をつけたのだ。相手の指揮官は、ブラジル史上初の外国人監督カルロ・アンチェロッティ。彼の母国イタリアのメディアも、名将率いる王国が日いづる国に敗れたことに驚き