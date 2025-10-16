2025年10月に開催された各大陸予選を終えた段階で、北中米ワールドカップ出場を決めたのは28か国。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダに加え、欧州勢の１か国（イングランド）、南米勢の６か国（アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ）、アジア勢の８か国（日本、オーストラリア、韓国、ヨルダン、イラン、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア）、オセアニア地区のニュージーランド、