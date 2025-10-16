2000年代を中心に多くのヒット曲を生み出した沖縄県出身の男性ユニット「ORANGERANGE」がリバイバルヒットしている。07年の「イケナイ太陽」のミュージックビデオ（MV）を新たに制作し7月に公開すると大ヒット。メンバー5人が沖縄県内でスポニチ本紙の取材に応じ、RYO（40）は「今の時代にはやるということ、バズるという感覚を肌で感じられました」と令和のヒットを喜んだ。MVには72の「平成あるある」ネタがちりばめられ、