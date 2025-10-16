太平洋戦争中に旧陸軍が疑似飛行機の着陸訓練に使った設備「鎮碇」＝7月、栃木県大田原市（同市提供）太平洋戦争中に旧陸軍が疑似飛行機の着陸訓練に使った設備「鎮碇」が、栃木県大田原市の私有地に残っていたことが分かった。専門家らが残存を確認したのは全国でも数例しかなく、今回は初めて、設備を構成する重りなども地下の竪穴から見つかった。調査を進める地元の学芸員は「当時の訓練の実態を知る上で貴重な発見だ」と話