タレントの鈴木奈々が１５日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムに「昨日のコーデ」と書き始め、フワフワのクロップド丈トップスとワイドデニムパンツの組み合わせが特徴的な、メリハリのあるコーデを披露した。また、「このコーデ可愛いから全身買います！」とつづり、「＃テレビ衣装」とハッシュタグをつけて締めた。この投稿には「大人っぽい奈々ちゃん」「奈々メロイ」「奈々っち！可愛い