NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4201.60（+38.20+0.92%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しや米中の貿易摩擦に対する懸念を受けて一代高値を更新した。欧州時間に入ると、利食い売りが出て上げ一服となった。日中取引では、ドル安を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS