NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.27（-0.43-0.73%） 米中貿易戦争が激化するなかで世界的な景気悪化や、それにともなう石油需要の下振れが引き続き意識されている。ベッセント米財務長官は「中国に打撃を与え得る手段はたくさんある」と中国を威嚇している。ただ、「中国とはここ数日間で実質的な協議を行っており、今週さらに進展がある見込みである」と述べ、対立が一方的に激化している印象を和らげている