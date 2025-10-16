【馬券のツボ】≪ここが買い≫鞍上の横山武は芝2000メートルで今年11勝を挙げている。芝の距離別では1200メートルの14勝に次ぐ勝利数。そのうち1番人気で4勝、単勝回収率も153％と優秀だ。複勝率も37％と悪くない。≪ここが心配≫デビューから全て1600メートルを使われ、2F延長は気になるところ。サンプル数は少なめながら、前走がマイル戦の馬は過去10年で【0・0・0・3】と芳しくない。