◎DeNA・三浦監督は試合前囲み取材で、レギュラーシーズン同様に短期決戦は先制点が重要か聞かれ「毎試合です。明日もです。先に言っておきます」。2日分一気に答えていただきました。◎ソフトバンク・村上打撃コーチは日本ハム・達と柳町達の“達”つながりについて「それ、さっきも言ったけど欲しい？」。じれったいですよ。◎阪神・才木は、DeNA対巨人のファーストSを映像で見たかと問われ「一応見ました。さすがに、ね」