◇セCSファイナルステージ第1戦DeNA0―2阪神（2025年10月15日甲子園）横浜スタジアムではパブリックビューイングが開催され雨天の中で7654人のファンが声援を送った。11日からの巨人とのCSファーストSでは「360度ハマスタ」で球場が青に染まり三浦監督も「心強かった」と感謝していた。甲子園は左翼席の一部のみがDeNAファンのビジター席となったが本拠は盛り上がっていた。