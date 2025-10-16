フェニックス・リーグに追加派遣される山口らロッテ4選手が宮崎入りした。7年目の今季は35試合出場に終わった山口だが、8月20、21日の楽天戦でパ・リーグタイ記録となる4打席連続本塁打をマークした。来季のテーマは「打てるボールを打つ」。「どこに目付けして、どう打つかということを意識した。それをゲームで出せるように、フェニックスで試したい」と意気込んだ。