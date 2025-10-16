◇セCSファイナルステージ第1戦DeNA0―2阪神（2025年10月15日甲子園）DeNAの東は5回まで無四球で単打2本しか許さなかったが、6回に暗転した。1死三塁から森下にシュートが浮き、中前への先制打で均衡を破られた。2死一、三塁では小野寺に右前適時打。「ワンチャンスをものにする、優勝をしているだけの力は凄く感じた。ヒットらしいヒットは森下のだけ。変な感情」と唇をかんだ。上半身のコンディション不良で9月27日