来季7年目を迎える楽天の二塁手・小深田が「バッティングを重点的にやりたい」と秋のテーマを掲げた。今季は124試合の出場で、いずれも自己ワーストの打率.217、1本塁打、14打点。28盗塁をマークしたが「シーズン初めはいいペースだったけど、試合に出ないと話にならない」と悔やんだ。後半戦は19年ドラフト同期入団の黒川にポジションを奪われる形となり「ライバルというか刺激になる存在。負けられない気持ち」と静かに闘