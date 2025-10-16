災い転じて福となす。ブラウンラチェットは秋の始動戦に予定していた紫苑Sを挫石で回避。プラン通りとはいかなかったが、テンションの上がりやすい彼女にとってプラスに働いた。最終リハは新コンビの池添を背にWコース単走。序盤からいつになく落ち着いていて、しっかり脚がたまっている。直線は抜群の手応えで、しなやかな脚さばき。1週前追いに続きラスト1F11秒2と鋭伸した。2週連続で手綱を取った鞍上は「先週も“凄くいい