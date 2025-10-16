巨人の阿部監督は現役引退した長野について「一番かわいがってきた後輩の一人。やっぱり寂しい」と心境を明かした。現役時代はグアム自主トレにも同行。CSファーストSでは出番がなく「最後、打席に立たせられないで終わってしまった。そこが凄く悔いが残ってます」と話した。球界きっての気配りの男だけに「一言で言うとホストだね。ホストの精神を持っている」と独特の表現で評した。