「スポニチオールスターカフェセ・リーグCSファイナルステージトークライブ」が15日、スポーツニッポン新聞社東京本社で行われ、スポニチ本紙評論家の広澤克実氏（63）が軽妙なトークで会場を盛り上げた。阪神の独走優勝を許した他球団の選手から「坂本が嫌だ」とリードを評価する声が多かったと紹介。ヤクルト、巨人、阪神の3球団でリーグ優勝を知る広澤氏は自身の日本シリーズでの経験などを踏まえ、DeNA打線が石井ら