◇セCSファイナルステージ第1戦阪神2―0DeNA（2025年10月15日甲子園）【田淵幸一視点】32分の2。今季盗塁王の阪神・近本は、32盗塁のうち「三盗」は2個しかなかった。6回1死二塁。それだけにDeNAバッテリーは無警戒で、打席の森下に集中していた。近本はその隙を突いて森下の初球にスタート。短期決戦は投げる、打つだけではない。一つの守備や走塁が流れを変える。特に今季の阪神はシーズン100盗塁がリーグ最多で、57失