【馬券のツボ】≪ここが買い≫オークスからの直行組は近7年で6勝。唯一勝たなかった22年も2、3着が直行組だった。ノーザンファーム生産馬の直行組に限れば、18年以降【5・1・2・9】で単勝回収率120％。≪ここが心配≫近10年の秋華賞は前走1着馬が6勝、同2着馬が3勝、同3着馬が1勝で、4着以下に敗れていた馬の逆襲Vはない。6着以下から馬券に絡んだのは17年3着モズカッチャンだけで、連対すらできていない。