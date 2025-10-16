ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田が、パ・リーグのCSファイナルSのBSテレ東の解説を務めた。広島時代は先発として活躍したが、メジャーでは中継ぎも経験。日本ハムの2番手・田中が0―0の7回にソフトバンク・野村に先制ソロを許すと「中継ぎは1イニングで降りることが多いので、0点で帰るのが当たり前だと思われる。難しいんですよね」と心情を察していた。来季は日本復帰の意向を示している右腕。巨人が獲得調査を行って