今季取得した国内FA権を行使せずに残留を決めたヤクルト・高梨が秋季練習に参加。「今年はチームとして悔しい思いをした。池山監督になって、優勝したいというのは皆の共通認識だと思う」と話した。シーズン中から球団側と残留交渉を続け、今月上旬に2年契約で合意。決断の理由については「話をさせていただく中で、必要としてくれていると凄く感じた。ヤクルトが大好き。そこが一番大きかった」とチーム愛を強調した。