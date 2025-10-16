スポニチスポニチアネックス

【秋華賞】マピュース　距離克服に光　リズム上々ラスト2F鋭伸12秒0→11秒4

by ライブドアニュース編集部

  • 中京記念をステップに秋華賞に挑んだ馬は一頭もいない
  • 内回り特有の「激戦」にはもってこいだと筆者
  • まだ見ぬ景色を突破した先に、1冠が待っている
  • 　３頭併せでしっかりと追われるカムニャック（奥）
    【秋華賞】オークス馬カムニャック　２冠へ視界良好　友道師も納得「前走からの上積み感じる」 2025年10月10日 6時0分
  • 牧秀悟
    ＤｅＮＡ牧秀悟、完全アウェー甲子園のポイントは…２年連続下克上へ「自分たちの野球を」 2025年10月14日 6時0分
  • 監督就任会見を行ったヤクルト・池山隆寛氏【写真：小林靖】
    ヤクルト池山新監督が掲げた“レギュラー白紙”　課題山積み…強化ポイントは「全て」 2025年10月11日 7時30分
  • Ｗコースで追い切ったマピュース（カメラ・荒牧　徹）
    【秋華賞】マピュースは単走馬なりでもスピード感ある走り　陣営「ぶれることなくしっかり走れていた」 2025年10月15日 14時6分
  • 果敢にドリブルで仕掛けた久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）
    「勝ったからいいですけど…」判定に激昂した久保建英が本音。なぜ故障明けでもドリブルを連発したのか「誰かが、あれぐらいやらないと本当に格下みたい」 2025年10月15日 16時49分

