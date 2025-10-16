【MLB】ブルワーズ1ー5ドジャース（10月14日・日本時間10月15日／ミルウォーキー）【映像】大谷、相手野手の間を爆速通過する“高速ゴロ”10月14日（日本時間10月15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ2回戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った爆速タイムリーが話題となっている。7回表ドジャースの攻撃、1死三塁という場面で巡ってきた1番・大谷の第4打席。その