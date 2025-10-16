金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は4営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前日比38.20ドル高の1オンス＝4201.60ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を更新した。米追加利下げ観測を背景とした買いが続いたほか、米中貿易摩擦の再燃により安全資産としての需要も増し、相場を押し上げた。