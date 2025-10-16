川崎市役所（資料写真）川崎市議の辞職に伴う川崎区選挙区（欠員１）の補欠選挙は１７日に告示される。自民党公認の新人、立憲民主党公認の新人、日本維新の会公認の新人、共産党公認の元職、社民党公認の新人の計５人が出馬の意向を表明している。投票は２６日に行われ、即日開票される。同選挙区は、市議が川崎市長選出馬のため辞職したことで欠員が生じた。