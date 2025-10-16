国民民主党の榛葉賀津也幹事長が、10月21日20時放送の特別番組『榛葉賀津也 ラジオ正論パンチ』（ニッポン放送）で、自身初のラジオパーソナリティに挑戦することが明らかになった。【写真】初のラジオパーソナリティ挑戦にファイティングポーズを見せる榛葉賀津也幹事長プロレスや相撲、落語に講談のほか、ヤギの飼育など多くの趣味を持つことで知られる国民民主党の榛葉賀津也幹事長。かつて『オールナイトニッポン』をはじ