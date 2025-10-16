◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２x―１日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）＝延長１０回＝激しいＶ争いを繰り広げたペナントレース同様、この初戦も紙一重の勝負だった。試合を分けたのは、ソフトバンクのディフェンス力だったと思う。延長１０回の攻防だ。日本ハムは先頭・レイエスが右中間フェンス直撃の打球を放ったが、中堅・周東が抜群のクッションボール処