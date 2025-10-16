◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）ＤｅＮＡ・三浦監督の表情は曇っていた。「最後押し切れなかった。チャンスを作っていたんですけど、なかなか点を取らせてもらえなかった」。相手を上回る８安打を放ち、７回までに６度得点圏に走者を進めながら１点も奪えなかった。３６０度ベイファンで埋まった本拠地開催のＣＳ第１Ｓで巨人に２連勝。勢いよく臨ん