巨人の中山礼都内野手（２３）が１５日、志願参戦する「みやざきフェニックス・リーグ」で「対左投手攻略」と「外野守備力向上」をテーマに掲げた。同リーグに１６日から参加するため宮崎入り。「来年に向けてやりたいことを取り組むいい機会だと思って志願した。レフトやライトだけではなくセンターも取り組みたい。打撃では左投手の対応に課題が残ったので、どうアプローチしていくか考えてやりたい」と貪欲に見据えた。今季