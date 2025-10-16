◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２x―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）痛すぎる一敗にも日本ハム・新庄監督は明るかった。「よくやりましたよ。最後はアンラッキー。あれサードゴロ？」。同点の延長１０回１死満塁、玉井が山川に許した左前サヨナラ打は、高く弾んだ打球が前進守備の三塁手の頭を越えたもの。「最終的に向こうが勝った。明日、あ