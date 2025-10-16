パラディレーヌは坂路単走で4F55秒5〜1F12秒2。千田師が「走りが凄く奇麗で、春はパワーで押し切る部分があったがより美しい感じになった」と語る通り、流麗な脚さばきで駆け上がった。前走ローズSは出遅れが響き、直線も窮屈な進路を余儀なくされた。「ダメージが大きかったのでリカバリーを重点的にやってきた。京都は元気良く走ってくれているので」と逆襲に期待した。