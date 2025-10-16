7回先頭で左越え先制ソロを放ったソフトバンク・野村(C)産経新聞社「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）の第1戦が、10月15日にみずほPayPayドームで行われ、リーグ王者のソフトバンクが延長10回の末、2位・日本ハムに2-1でサヨナラ勝利。最後は一死満塁から7番・山川穂高が左前に運んだ。ソフトバンクはアドバンテージの1勝と合わせ、2勝0敗とした。【動画】打球速度177キロ！ソフトバンク野村勇