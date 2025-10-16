立石には人気が集中しそうだ(C)産経新聞社今年もこの季節がやってきた。プロ野球の新人選択会議「ドラフト会議」が、今年は10月23日に行われる。各球団はどのような選手を獲りにいくだろうか。本稿では中日ドラゴンズの指名戦略、獲るべき人材を少し考えたい。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介まず簡単に中日の現況をおさらいする。今季は3年連続最