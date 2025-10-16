初回にDeNA・牧のゴロをファンブルした阪神・熊谷(C)産経新聞社「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」のファイナルステージ（S）の第1戦が10月15日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が2位・DeNAに2-0で快勝。アドバンテージの1勝と合わせ、2勝0敗とした。【動画】避けられない？死球になった村上頌樹の64キロのスローボールを見る先発の村上頌樹は再三のピンチをしのぎ、5回無失点。6回から救援陣の柱の一角である及川雅貴