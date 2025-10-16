ローズS3着のセナスタイルはCWコースでカエルム（4歳2勝クラス）と併せ馬。1馬身半ほど追走してスタートし、6F80秒6〜1F11秒4で併入した。稽古をつけた安田師は「遅すぎなければ何秒でも」と前置きした上で「体感以上の時計だった。余計な刺激を与えないように心がけている。追い切った後もエキサイトしていなかった。ちょうどいいんじゃないかな」と上々の感触だった。