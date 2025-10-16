紫苑Sを逃げ切ったケリフレッドアスクは先週に引き続き西塚が手綱を取って坂路で追い切った。4F55秒3〜1F12秒4の時計は地味だが、活気が伝わってくる快走。鞍上は「リラックスさせながら調整程度。元気いっぱいだったし、自信を持って競馬に臨める雰囲気」と好感触を伝えた。見守った藤原師は「思った通りの内容。あとは西塚次第だな」とG1初挑戦の若武者にハッパをかけた。