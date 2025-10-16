栗東で調整する関東馬ジョスランは新コンビ岩田望を背にCWコース。単走で気分良さそうに6F85秒9〜1F11秒4としまい重点の時計をマークした。成田助手は「いつも通りの状態。栗東に来た当初は競馬なのかなとピリッとしたが、数日で落ち着いた」と滞在効果を実感。初の京都コースについては「上品な女の子で気が強いけど乗り手の言うことは聞いてくれるので」と克服を願った。