カネラフィーナは石川を背にWコース単走、輸送を考慮して馬なりで6F85秒9〜1F11秒9をマークした。特筆する時計ではなかったが、脚取りは軽快だった。1週前追いでは5F63秒2（ラスト1F11秒6）の自己ベストをマークしており、手塚久師は「急仕上げだった前走より状態はいい。体が増えて落ち着きも出てきた」と過程に満足げ。「ぜひここを使いたい」と抽選突破を願った。