【バス運転手不足対策】運転手を確保しようと、バス業界は各社、給与の引き上げや手当を増やしたりと試行錯誤しています。北海道中央バスは運転手の休憩所を新設し、主に都市間バスの運転手が業務の間にくつろげる場所をつくりました。じょうてつバスは初任給をこれまで１９万１１００円だったところ、１０月から２０万円に増額しました。ジェイ・アール北海道バスは運転手が休憩できるように、カプセルベッドやトレー