ダノンフェアレディは坂井を背にCWコース。3馬身先行したサリカリーフォリア（2歳未勝利）を直線で瞬時にかわして4馬身先着。6F83秒3〜1F11秒9。橋口師は「以前は追い切るとカイ食いが落ちたが、今は食べ過ぎるぐらい。1週前が重い感じだったので当週もCWで」と説明。動きについては「予定通りの時計。鞍上は“追えばもっと伸びた”と言っていた」と合格点を与えた。