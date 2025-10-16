運転手不足によるバス路線の廃止が相次いでいます。バス会社では運転手の確保に向け、新たな取り組みが始まっています。（藤得記者）「札幌駅前から室蘭に向かうバス停には、バスを待つ人で列ができています」札幌から登別を経由して室蘭を結ぶ高速バス。１日あたりおよそ１４０人が利用するバスですが、北海道中央バスは１１月いっぱいで路線廃止を決めました。（利用者）「（仕事に）支障は出ますね。時間に間に合わなかったりと