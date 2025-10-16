3連勝と勢いに乗るジョイフルニュースは佐々木を背にWコースで3頭併せ。馬なりで6F85秒1〜1F11秒5をマーク。トモサカエ（4歳1勝クラス）と併入、マイドリームガール（3歳1勝クラス）に半馬身先着した。9日はWコースでラスト1F10秒9、12日は坂路で同11秒9と鋭い伸び。大竹師は「淡々と調教をこなしているという感じ。心身のバランスが整っている」とジャッジした。