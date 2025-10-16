ルージュソリテールは北村友（レースは未定）を背に坂路で併せ馬。アスクドゥラメンテ（6歳オープン）を5馬身追走して、楽な手応えで併入した。4F54秒6〜1F12秒6。藤原師は「雨が降った影響があったが、それに負けない動きをしていた」と納得の表情を浮かべた。トリッキーなコース形態には「機動力がある。どんな競馬でもできるので条件が凄くいい」と歓迎ムードだった。